Реклама
Прямой эфир
Мир
В Словакии ужесточат требования к украинцам для получения пособий
Политика
В Госдуме заявили о невозможности переговоров с режимом Зеленского
Мир
В Одессе переименовали Суворовский и Малиновский районы
Спорт
Кудерметова обыграла 3-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира в Мадриде
Происшествия
Не выходивший на связь вертолет Ми-2 совершил посадку в Забайкалье
Мир
Послы ЕС одобрили выделение €1 млрд на закупки боеприпасов для Украины
Мир
Визит Зеленского в Германию могут отменить из-за утечки в СМИ
Культура
Майкл Дуглас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
Интернет и технологии
Росавиация создаст аналог Flightradar24 для беспилотников
Мир
Финляндия отказалась передавать Украине свои истребители
Мир
Захарова заявила о росте угрозы терроризма из-за распространения оружия с Украины
Экономика
Россияне стали чаще брать кредит на первый взнос по ипотеке
Происшествия
В Кремле сообщили о попытке атаки дронов на резиденцию Путина
Сюжет:

Генерал Джонс оценил запасы боеприпасов в Великобритании

Sky News: запаса боеприпасов в Великобритании хватит на 22 часа войны
0
Фото: Global Look Press/dpa/Friso Gentsch
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запас боеприпасов в Великобритании истратится за 22 часа, если начнется крупномасштабная война. Об этом 3 мая сообщил на своей странице в Twitter телеканал Sky News со ссылкой на генерал-майора Руперта Джонса.

«Великобритания и союзники крайне неподготовлены», — оценил он состояние войск на случай серьезного военного конфликта.

Это связано с огромным количеством боеприпасов, переданных Украине, отметил Джонс.

«Весь запас боеприпасов в Великобритании может истратиться за 22 часа, если начнется крупномасштабная война», — подчеркнул он.

Тем не менее Джонс добавил, что Лондону надо в скорейшие сроки решить вопрос с передачей истребителей украинскому режиму. По его мнению, таким образом украинский конфликт быстрее разрешится.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление. Он не уточнил сроков его начала, но отметил, что это произойдет скоро.

Деньгами и оружием: кто и как помогает Украине
Общие затраты Запада на поддержку Киева уже превысили €90 млрд

Днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его оценке, если бы у Украины уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Также во вторник стало известно, что Великобритания не собирается отправлять на Украину вертолеты Apache.

В конце апреля ООН выразила обеспокоенность заявлениями минобороны Великобритании по поводу передачи киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. Заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак сказал, что вопросом ответственности за очистку или по меньшей мере контроль за уничтожением обедненного урана на украинской территории должны быть озадачены сами британские власти.

25 апреля заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи сообщил об отправке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Великобритания понесет ответственность за данное решение. Он подчеркнул, что Москва уже обращала внимание Запада на официальные данные по результатам использования снарядов с обедненным ураном во время бомбежек в Югославии, а также данные по количеству случаев онкологических заболеваний.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023