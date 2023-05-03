Генерал Джонс оценил запасы боеприпасов в Великобритании

Запас боеприпасов в Великобритании истратится за 22 часа, если начнется крупномасштабная война. Об этом 3 мая сообщил на своей странице в Twitter телеканал Sky News со ссылкой на генерал-майора Руперта Джонса.

«Великобритания и союзники крайне неподготовлены», — оценил он состояние войск на случай серьезного военного конфликта.

Это связано с огромным количеством боеприпасов, переданных Украине, отметил Джонс.

«Весь запас боеприпасов в Великобритании может истратиться за 22 часа, если начнется крупномасштабная война», — подчеркнул он.

Тем не менее Джонс добавил, что Лондону надо в скорейшие сроки решить вопрос с передачей истребителей украинскому режиму. По его мнению, таким образом украинский конфликт быстрее разрешится.

Ранее в среду президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда украинские войска перейдут в наступление. Он не уточнил сроков его начала, но отметил, что это произойдет скоро.

Днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его оценке, если бы у Украины уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым».

Также во вторник стало известно, что Великобритания не собирается отправлять на Украину вертолеты Apache.

В конце апреля ООН выразила обеспокоенность заявлениями минобороны Великобритании по поводу передачи киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. Заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак сказал, что вопросом ответственности за очистку или по меньшей мере контроль за уничтожением обедненного урана на украинской территории должны быть озадачены сами британские власти.

25 апреля заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи сообщил об отправке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Великобритания понесет ответственность за данное решение. Он подчеркнул, что Москва уже обращала внимание Запада на официальные данные по результатам использования снарядов с обедненным ураном во время бомбежек в Югославии, а также данные по количеству случаев онкологических заболеваний.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.