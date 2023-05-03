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Лондон не собирается отправлять Киеву вертолеты Apache

Замминистра обороны Голди: Лондон не собирается отправлять Киеву вертолеты Apache
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Фото: Global Look Press/Madis Veltman via www.imago-imag
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Великобритания не собирается отправлять на Украину вертолеты Apache для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сказала заместитель министра обороны королевства Аннабель Голди, отвечая на соответствующий вопрос. Ответы были опубликованы 2 мая на сайте британского парламента.

«У правительства в настоящий момент нет планов передавать Украине вертолеты Apache», — говорится в ее письменном ответе.

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ООН 27 апреля выразила обеспокоенность заявлениями минобороны Великобритании по поводу передачи Украине снарядов с обедненным ураном. Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак сказал, что вопросом ответственности за очистку или по меньшей мере контроль за уничтожением обедненного урана на украинской территории должны быть озадачены сами британские власти.

25 апреля заместитель министра обороны Британии Джеймс Хиппи сообщил об отправке Лондоном Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Вся предоставленная Британией военная техника и боеприпасы находятся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), а британское минобороны не следит за тем, где и как они используются, указал Хиппи.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Великобритания понесет ответственность за данное решение. Он подчеркнул, что Москва уже обращала внимание западной общественности на официальные данные по результатам использования снарядов с обедненным ураном во время бомбежек в Югославии, а также данные по количеству случаев онкологических заболеваний.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о начале спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля прошлого года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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