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Эксперт назвал причину крупных потерь ВФУ в апреле

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Фото: Соцсети
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Украинские потери — во многом результат работы «бахмутской мясорубки», где российские подразделения теряют в разы меньше людей и военной техники, чем противник, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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Так он прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу, который 2 мая сообщил, что в апреле 2023 года ВФУ потеряли 15 тыс. человек, восемь самолетов, 277 БПЛА, 430 танков и других бронемашин, 18 реактивных систем залпового огня и 225 орудий полевой артиллерии и минометов.

«За месяц ВФУ потеряли три полнокровные бригады. Они постепенно лишаются территорий. В том же Артемовске их медленно, но верно выбивают из городских кварталов», — отметил Владислав Шурыгин.

Эксперт считает, что ВФУ пока могут мириться с таким уровнем потерь.

«Сейчас у них накоплены резервы, которые планируется бросить в наступление. Но уже очевидно, что такой темп потерь начнет сказываться самым серьезным образом на боеспособности всей украинской армии уже к осени», — объяснил он.

2 мая на всех стратегических направлениях ВФУ потеряли не менее 495 человек и 35 единиц техники, включая танки, гаубицы, самоходные артиллерийские установки и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ. В Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионных групп. Российская ПВО сбила три боевых самолета воздушных сил Украины: два истребителя МиГ-29 и штурмовик Су-25.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Арифметика боя: в апреле ВФУ потеряли 15 тысяч человек

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