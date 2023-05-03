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Гвардии сержант под обстрелом ВСУ отремонтировал машину российских десантников

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Гвардии сержант Владимир Раздорожный, находясь под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ), смог отремонтировать автомобиль колонны батальонно-тактической группы российских десантников. О подвигах военнослужащих в среду, 3 мая, рассказали в Минобороны РФ.

Машина сержанта Раздорожного получила повреждения в результате массированной минометной атаки со стороны украинских войск. Оценив нанесенный ущерб, командир принял решение занять круговую оборону и остановиться для проведения ремонта. Силы противника превышали силы оборонявшихся, поэтому появилась вероятность попадания колонны в окружение.

В ходе боя российские военные смогли сдержать и отразить атаку превосходящих сил украинских боевиков. В это время сержант Раздорожный, не теряя времени, быстро оценил характер неисправности и произвел ремонт техники, а также замену вышедших из строя узлов и агрегатов. Смелые и уверенные действие десантников помогли быстро продолжить дальнейшее движение, при этом сохранив технику и не допустив потерь среди личного состава.

Сержант Алексей Варламов, находясь в головной части колонны российского десантного подразделения, получил команду незамедлительно помочь товарищам, которые подверглись атаке украинских националистов после вынужденной остановки для проведения ремонта.

Военнослужащий, приближаясь к месту боя короткими перебежками, обошел атакующее подразделение радикалов с фланга, чем существенно сковал действия врага и отвлек его внимание на себя. Сержант Варламов, используя рельеф местности, который укрывал его от огня, продолжил прицельный огонь, уничтожив пулеметный расчет и троих боевиков.

Далее, завладев инициативой на поле боя, российские десантники контратаковали, уничтожив автомобиль с противотанковым вооружением, два миномета и свыше десятка националистов. Согласованность и грамотность действий военнослужащих вынудили противника отступить с большими потерями, не достигнув желаемых результатов.

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1 мая Минобороны РФ отметило мужество младшего сержанта Руслана Бесекенева, который смог эвакуировать с поля боя шесть раненых сослуживцев под непрекращающимся огнем украинских боевиков. Военный сгруппировал своих товарищей в безопасном месте, оказал им первую медицинскую помощь до прибытия специализированного транспорта.

30 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что более 200 украинских боевиков ликвидировано в Константиновке Донецкой Народной Республики. Он уточнил, что российские военные нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады украинских националистов и отряда сил специальных операций в этом населенном пункте.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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