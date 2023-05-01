Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

Минобороны РФ 1 мая сообщило о новых героических поступках российских солдат, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили мужество младшего сержанта Руслана Бесекенева, который смог эвакуировать с поля боя шесть раненых сослуживцев под непрекращающимся огнем украинских боевиков. Отмечается, что военный сгруппировал своих товарищей в безопасном месте, оказал им первую медицинскую помощь до прибытия специализированного транспорта.

Уточняется, что российские бойцы были ранены во время выполнения задачи по освобождению одного из населенных пунктов от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бесекенев действовал в составе батальонно-тактической группы, которая выдавила украинских националистов с занимаемых позиций и заняла оборону на указанном рубеже. В ходе боя противник с существенными потерями отступил.

Далее отделению младшего сержанта была поставлена задача по вытеснению украинских боевиков, занявших позиции в близлежащей лесополосе. Противник, заметив действия отделения, приступил к минометному обстрелу участка местности, где находились российские военнослужащие. В результате обстрела Руслан Бесекенев получил контузию, но приступил к эвакуации раненых, объяснили в ведомстве.

В Минобороны также рассказали про ефрейтора Алима Урумова, который выполнял задачу по обеспечению безопасности колонны батальонно-тактической группы российских войск. В ходе совершения марша в заданный район Урумов обнаружил группу украинских националистов, готовящих засаду, и доложил об этом командиру.

Было принято решение сходу атаковать позиции боевиков. Ефрейтор одним из первых вступил в бой с националистами. В ходе боя, проявляя мужество и героизм, Урумов вел бой до полного уничтожения противника. Ефрейтор лично уничтожил группу националистов ручной гранатой, заключили в оборонном ведомстве.

Днем ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские военнослужащие поразили транспортный узел ВСУ в Павлограде. Он уточнил, что, предварительно, нанесены удары по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ, которые украинские боевики накопили для контрнаступления.

Кроме того, 30 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что более 200 украинских боевиков ликвидировано в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Он уточнил, что российские военные нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций ВСУ в этом населенном пункте.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».