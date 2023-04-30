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Сюжет:

Рогов заявил об ударе ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре Павлограда

Рогов: российская армия поразила транспортный узел ВСУ в Павлограде
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 30 апреля заявил, что российские военнослужащие поразили транспортный узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Павлограде.

«Местные жители сообщают мне, что в Павлограде массовые прилеты по железнодорожной инфраструктуре и складам с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее в этот день агентство «РБК-Украина» написало, что в Днепропетровской области прогремел взрыв. Как уточнило издание «Зеркало недели», взрыв прозвучал в Павлограде.

Также Рогов сообщил, что в Бердянске были слышны два взрыва.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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