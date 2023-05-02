В ООН заявили о поиске решения для работы банков РФ в рамках зерновой сделки

В ООН ищут решение, которое позволит российским банкам совершать трансакции в рамках выполнения зерновой сделки. Об этом 2 мая сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

«Одним из направлений работы главы Конференции ООН по торговле и развитию Ребеки Гринспен и ее команды является поиск решения, которое позволило бы российским банкам, в том числе Россельхозбанку, проводить платежи и трансакции», — заявил он на брифинге.

Ранее в этот день источник агентства Reuters сообщил, что встреча по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначена на среду, 3 мая, и вместе с тем выразил надежду, что переговоры дадут результаты.

В МИД РФ также заявили об отсутствии информации о встрече по зерновой сделке.

24 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке передал письмо для президента РФ Владимира Путина с предложениями по расширению и продлению зерновой сделки. Вместе с тем он выразил обеспокоенность «недавними препятствиями» в ее реализации.

Российская сторона 14 марта приняла решение продлить зерновую сделку лишь на два месяца из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Срок истечет 18 мая.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.