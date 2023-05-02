Федерация дзюдо Украины бойкотировала предстоящий ЧМ из-за допуска россиян

Федерация дзюдо Украины бойкотировала предстоящий чемпионат мира в Дохе из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в турнире. Об этом сообщается в Telegram-канале организации во вторник, 2 мая.

Ранее в этот же день Международная федерация дзюдо (IJF) запретила восьми спортсменам из России участвовать в чемпионате мира по данному виду спорта после проверки их биографий на предмет поддержки специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса, которую РФ проводит с 24 февраля 2022 года. При этом спортсмены, по отношению к которым не было выявлено такой информации, к участию в турнире допущены в нейтральном статусе.

Такое решение не устроило украинскую федерацию дзюдо. Там отметили, что разочарованы решением IJF.

«Мы не видим здесь нейтралитет, равные условия и «мостик к миру», о которых говорится в Резолюции IJF по поводу участия российских и белорусских команд в чемпионате мира в Дохе», — написано в сообщении спортивной организации.

В конце апреля IJF допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.

После этого главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва заявил, что его команда будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо.

Чемпионат мира по дзюдо в Дохе-2023 пройдет с 7 по 14 мая.

Ранее, в конце марта, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов.