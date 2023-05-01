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Военный эксперт рассказал о неуязвимости реакторов АЭС РФ для дронов ВСУ

Полковник в отставке Тимошенко: дроны ВСУ способны лишь повредить цеха российских АЭС
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко 1 мая заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) способны лишь повредить цеха реакторов АЭС РФ.

«Здесь нужно понимать, какова мощность боезаряда этих беспилотников. Ведь, вообще говоря, атомные реакторы при строительстве рассчитываются так, что они должны выдержать падение на них самолета. Другое дело, что эти беспилотники, допустим, могут попасть в турбинный цех. Вот его повредить можно. Электрогенераторный цех повредить можно, но я полагаю, что сам реактор нельзя», — приводит его слова URA.RU.

При этом Тимошенко обратил внимание, что целью украинских боевиков является не удар по реактору, а запугивание российской общественности.

Ядро проблемы: как прошел визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси объявил о разработке нового подхода к безопасности станции

Ранее, 27 апреля, глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

В этот же день Гросси призвал мировое сообщество не допустить катастрофы на ЗАЭС. Директор МАГАТЭ также отметил, что зону безопасности вокруг ЗАЭС удастся создать до конца 2023 года. По его словам, риск возникновения чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, именно поэтому создание такой зоны очень важно.

21 апреля глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность ситуацией в районе ЗАЭС из-за обстрелов, которые эксперты фиксировали почти ежедневно. В тот день российские военнослужащие, защищающие Запорожскую АЭС, уничтожили более 70 беспилотников ВСУ с помощью антидроновых ружей.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 8 апреля сообщил, что шансы достичь договоренности по обеспечению безопасности ЗАЭС есть, но они невелики.

Тогда же Ульянов сказал, что Гросси не затягивает, а пытается «откалибровать» инициативу по безопасности на ЗАЭС для ускорения ее реализации.

До этого, 5 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает работать над параметрами создания площади зоны безопасности вокруг атомной электростанции, однако данный диалог развивается непросто.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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