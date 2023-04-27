Лихачев и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС на встрече в Турции

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он заявил на церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции 27 апреля.

Он отметил, что регулярно обсуждает с главой МАГАТЭ ситуацию на ЗАЭС при любой возможности. По его словам, есть позитивные продвижения по данному вопросу, например, больше 3 тыс. человек «законтрактованы» для работы на ЗАЭС.

Однако Лихачев рассказал и о тревоге по поводу нагнетания обстановки украинской стороной, которое продолжается каждый день.

«И в части давления на персонал, и такое предощущение возможной активизации военных действий тоже присутствует», — подчеркнул глава госкорпорации.

Вместе с тем в ходе церемонии завоза первой партии ядерного топлива для первой турецкой атомной электростанции Гросси рассказал, что зону безопасности вокруг Запорожской АЭС удастся создать до конца 2023 года. По его словам, риск возникновения чрезвычайного происшествия растет с каждым днем, именно поэтому создание такой зоны очень важно.

Ранее, 21 апреля, глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность ситуацией в районе ЗАЭС из-за обстрелов, которые эксперты фиксировали почти ежедневно. В тот день российские военнослужащие, защищающие Запорожскую АЭС, уничтожили более 70 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью антидроновых ружей.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.