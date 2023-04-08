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Постпред РФ заявил о попытке Гросси «откалибровать» инициативу по безопасности ЗАЭС

Постпред РФ Ульянов: Гросси калибрует инициативу по безопасности ЗАЭС для ускорения ее реализации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не затягивает, а пытается «откалибровать» инициативу по безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для ускорения ее реализации. Об этом в субботу, 8 апреля, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, определенные изменения произошли еще 29 марта, после визита Гросси на ЗАЭС.

«Он отказался от использования слова «зона» и четко обозначил, что предметом защиты будет непосредственно станция, без прилегающих к ней территорий», — пояснил Ульянов в беседе с ТАСС.

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5 апреля Ульянов отметил, что Россия поддерживает усилия гендиректора МАГАТЭ, направленные на защиту Запорожской атомной электростанции. По его словам, глава «Росатома» Алексей Лихачев и Рафаэль Гросси встретились в Калининграде для обсуждения защиты ядерной безопасности на ЗАЭС.

Ранее, 29 марта, делегация МАГАТЭ во главе с Гросси вместе с советником гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренатом Карчаа посетила ЗАЭС. Эксперты оценили обстановку на объекте и обеспечили регулярную ротацию специалистов агентства на станции.

В тот же день глава МАГАТЭ отметил, что агентство разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС и обсуждает этот вопрос с Москвой и Киевом. Эта новая концепция предусматривает сужение зоны безопасности вокруг станции. При этом главной целью, по словам Гросси, остается подготовка реалистичных мер по безопасности станции, которые могут быть согласованы всеми заинтересованными сторонами.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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