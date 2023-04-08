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Постпред РФ оценил шансы на договоренность по защите ЗАЭС

Постпред РФ Ульянов: шансы на договоренность по защите ЗАЭС «не слишком велики»
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Шансы достичь договоренности по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) есть, но они невелики. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Шансы выхода на договоренность, безусловно, сохраняются, но они пока не слишком велики. По сути, дело упирается в негативную позицию Киева», — поделился он в беседе с ТАСС.

Ядро проблемы: как прошел визит главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Рафаэль Гросси объявил о разработке нового подхода к безопасности станции

Ранее в этот же день Ульянов отметил, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не затягивает, а пытается «откалибровать» инициативу по защите ЗАЭС для ускорения ее реализации.

5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на сложности в диалоге по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Она добавила, что основным препятствием в данном вопросе является позиция киевских властей.

29 марта делегация МАГАТЭ во главе с Гросси посетила ЗАЭС. Эксперты оценили обстановку на объекте и обеспечили регулярную ротацию специалистов агентства на станции. Тогда же глава МАГАТЭ отметил, что агентство разрабатывает новую концепцию защиты ЗАЭС и обсуждает этот вопрос с Москвой и Киевом.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией.

Электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ с начала сентября 2022 года. Миссия организации прибыла на ЗАЭС после обстрелов территории станции украинскими войсками.

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