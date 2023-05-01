Гутерриш направил в Судан своего заместителя по гумвопросам

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил своего заместителя по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса в Судан. Об этом 30 апреля сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«В свете быстро усугубляющегося гуманитарного кризиса в Судане генеральный секретарь немедленно направляет в регион координатора чрезвычайной помощи и заместителя генсека по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса», — указал Дюжаррик.

Он отметил, что масштабы и скорость происходящего беспрецедентны для Судана. ООН выразила беспокойство из-за долгосрочных последствий для всех жителей Судана и региона в целом.

По словам Дюжаррика, ООН призывает все стороны конфликта защищать гражданское население и инфраструктуру, обеспечивать безопасный проход для мирных граждан, спасающихся от боевых действий, оберегать гуманитарный персонал и имущество, а также содействовать операциям по оказанию помощи.

Накануне в провинции Судана Хартум объявили бессрочные выходные из соображений безопасности. Выходные продлятся до особого распоряжения властей и не будут касаться только служб кризисного управления и жизненно важных сфер городского хозяйства.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган республики), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Прошлое перемирие, которого удалось добиться при посредничестве Саудовской Аравии и США, закончилось в полночь 27 апреля. Стороны конфликта договорились о гуманитарной паузе в ночь на 25 апреля, однако даже после этого столкновения не прекратились.

27 апреля армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа. Военные выразили надежду на то, что их противники не станут нарушать режим, «как это происходило в прошлые периоды».

Министерство обороны Турции 28 апреля заявило об обстреле своего эвакуационного самолета в Судане.

В этот же день телеканал Asharq со ссылкой на профсоюз врачей Судана сообщил, что в Судане с начала столкновений между армией и спецназом погибло около 400 гражданских лиц.