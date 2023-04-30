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СМИ сообщили о введении бессрочных выходных в суданском Хартуме

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Фото: REUTERS/Stringer
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В провинции Судана Хартум объявили бессрочные выходные из соображений безопасности. Об этом 29 апреля сообщил телеканал Al Hadath.

Отмечается, что нерабочие дни в Хартуме, а также в прилегающих к нему Омдурмане и Бахри начнутся с 30 апреля. Выходные продлятся до особого распоряжения властей и не будут касаться только служб кризисного управления и жизненно важных сфер городского хозяйства.

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Накануне профсоюз врачей Судана сообщил, что с начала столкновений между армией и спецназом погибло около 400 гражданских лиц, ранения получили 1928 гражданских лиц.

Днем ранее армия Судана согласилась продлить перемирие на 72 часа. Военные выразили надежду на то, что их противники не станут нарушать режим, «как это происходило в прошлые периоды».

Между тем 28 апреля министерство обороны Судана сообщило, что обстрелян эвакуационный самолет Турции. Вооруженные силы Судана сообщили, что обстрел произвели силы быстрого реагирования (СБР). По их данным, был ранен один человек.

Ситуация в Судане обострилась в середине апреля из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган республики), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

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