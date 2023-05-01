На Украине посоветовали жителям новых регионов получить паспорт РФ

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец порекомендовал жителям новых территорий России получать российские паспорта. Об этом 30 апреля сообщает агентство УНИАН.

«Я бы посоветовал брать российский паспорт, всё же для себя принять решение выжить. Это самое главное», — отметил он.

Между тем, по словам омбудсмена, на Украине готовят закон, который позволит украинцам отказываться от российского паспорта.

Как 27 марта заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, более 90 тыс. жителей региона уже получили российские паспорта, подача заявок продолжается. Он также рассказал, что в Херсонской области планируется выдать 10 тыс. российских паспортов до 1 сентября. Однако выразил уверенность в том, что план будет перевыполнен.

Ранее, 18 марта, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане РФ, имеющие также и гражданство Украины, могут прекратить действие последнего со дня подачи соответствующего заявления в МВД.

В конце января стало известно, что более 100 тыс. жителей Запорожской области получили российские паспорта после упрощения процесса выдачи документов.

До этого, в декабре, российский лидер утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями новых территорий.

30 сентября 2022 года Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР, ДНР), Запорожская и Херсонская области официально вошли в состав РФ.

24 февраля 2022 года Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.