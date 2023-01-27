В Запорожской области выдали более 100 тыс. российских паспортов

Более 100 тыс. жителей Запорожской области получили российские паспорта после упрощения процесса выдачи документов. Об этом 27 января сообщили в департаменте социально-политических коммуникаций, информационной политики военно-гражданской администрации региона.

«Стотысячный документ, подтверждающий гражданство РФ, вручили 90-летней жительнице Васильевки Анне Роре», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

В конце декабря прошлого года президент страны Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений на получение паспорта РФ жителями новых территорий.

Документ также регулирует порядок подачи заявления о признании гражданином России ребенка, не достигшего 14 лет, и о нежелании состоять в гражданстве Украины.

До этого в Государственную думу был внесен проект закона о прекращении гражданства Украины у имеющих его россиян со дня подачи заявления.

В ноябре 2022 года начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что более 80 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения регионов в состав РФ.

Жители освобожденных территорий с 23 по 27 сентября участвовали в референдумах по вопросу присоединения к РФ. В ДНР по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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