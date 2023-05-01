Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов ее марафонов

Блогера Елену Блиновскую могут поместить в СИЗО из-за активности кураторов ее марафонов в социальных сетях. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Пресненский районный суд Москвы установил ранее в отношении обвиняемой запреты, в том числе запрет пользоваться мобильной связью и интернетом, где сегодня появились якобы со стороны кураторов Блиновской призывы участвовать в ее новых марафонах», — отметил источник агентства.

В случае несоблюдения требований суда может быть поднят вопрос об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Как объяснил адвокат Сергей Жорин, если начнется разбирательство, дальнейшие условия жизни Блиновской будут зависеть от того, сумеет ли она доказать свою непричастность к постам.

Со своей стороны суд может допросить кураторов, затребовать верификацию активных аккаунтов. Свободный доступ к официальным страницам блогера также может стать основанием для ареста, поскольку Блиновская была обязана закрыть всю публикуемую информацию.

Ранее, 28 апреля, Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Тогда же в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в ходе допроса женщина признала свою вину и раскаялась.

Кроме того, обвиняемая добровольно перечислила необходимый налоговый платеж. Сумма не уточнялась.

27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Супруг блогера Алексей покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса и теперь проходит по делу в статусе свидетеля.

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в соцсетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

Блогеру было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.