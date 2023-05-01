Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки
Общество
В ГД предложили обязать выпускников-бюджетников работать по распределению
Армия
Рогов заявил об ударе ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре Павлограда
Мир
Эрдоган заявил о ликвидации главаря ИГ в Сирии
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Мир
В США раскритиковали план Байдена создать экологичное вооружение
Общество
Поклонники принесли цветы к Дому моды Вячеслава Зайцева
Мир
ЦИК признал состоявшимися выборы главы Гагаузии
Общество
Надежда Бабкина назвала Зайцева великим русским художником
Мир
Эрдоган выразил уверенность в своей победе на президентских выборах в Турции
Мир
Правозащитница призвала жену Зеленского заступиться за прихожанок УПЦ
Армия
В зоне СВО ликвидирован лучший зенитчик ВСУ с позывным Кельт
Происшествия
Рогов сообщил о двух взрывах в Бердянске

Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов ее марафонов

ТАСС: Блиновскую могут арестовать из-за активности кураторов ее марафонов в соцсетях
0
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блогера Елену Блиновскую могут поместить в СИЗО из-за активности кураторов ее марафонов в социальных сетях. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Пресненский районный суд Москвы установил ранее в отношении обвиняемой запреты, в том числе запрет пользоваться мобильной связью и интернетом, где сегодня появились якобы со стороны кураторов Блиновской призывы участвовать в ее новых марафонах», — отметил источник агентства.

В случае несоблюдения требований суда может быть поднят вопрос об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу. Как объяснил адвокат Сергей Жорин, если начнется разбирательство, дальнейшие условия жизни Блиновской будут зависеть от того, сумеет ли она доказать свою непричастность к постам.

Со своей стороны суд может допросить кураторов, затребовать верификацию активных аккаунтов. Свободный доступ к официальным страницам блогера также может стать основанием для ареста, поскольку Блиновская была обязана закрыть всю публикуемую информацию.

Весенний марафон: блогера Блиновскую отправили под домашний арест
Следователи считают, что она может уничтожить улики и повлиять на свидетелей

Ранее, 28 апреля, Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Тогда же в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в ходе допроса женщина признала свою вину и раскаялась.

Кроме того, обвиняемая добровольно перечислила необходимый налоговый платеж. Сумма не уточнялась.

27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. Супруг блогера Алексей покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса и теперь проходит по делу в статусе свидетеля.

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в соцсетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

Блогеру было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023