МИД РФ заявил о заинтересованности США в сохранении посольства в Москве

США заинтересованы в продолжении работы своего посольства в России, несмотря на то, что отношения Вашингтона и Москвы находятся на низком уровне. Об этом заявил в субботу, 29 апреля, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«У нас очень много проблем в двусторонних контактах. У нас отношения находятся на чрезвычайно низком, если не сказать нулевом уровне. <...> Но могу вам сказать, что американцы заинтересованы в сохранении своего посольства в Москве», — сказал Вершинин журналистам.

Замглавы МИДа отметил, что рассмотрение проблем в двусторонних отношениях происходит на экспертном уровне. При этом Россия работает с США на основе принципа полной взаимности.

«Если предпринимаются какие-то недружественные действия в отношении РФ в двустороннем плане, американская сторона немедленно получит точно такую же реакцию», — заявил он.

Вершинин также добавил, что не считает нормальной ситуацию, когда ограничивается работа дипломатов, в том числе работающих в постпредстве РФ при ООН.

Ранее старшего дипломата посольства США в Москве вызвали в МИД России, где 27 апреля ему вручили ноту протеста из-за шагов американского дипломатического представительства. Как уточнялось на сайте министерства, это связано с отказом американской стороны выдать визы журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с главой ведомства Сергеем Лавровым. Как указала тогда Захарова, такие действия можно назвать манипулированием темой свободы слова и правами журналистов.

В связи с этим посольство США было проинформировано, что запрос на консульское посещение журналиста Эвана Гершковича, которое было запланировано на 11 мая, отклоняется.

Помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в свою очередь не стал комментировать возможную связь между отказом в выдаче виз и арестом корреспондента The Wall Street Journal, которого в РФ обвиняют в шпионаже.