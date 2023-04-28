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Пять человек пострадали при столкновении трех автомобилей в Башкирии

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Фото: РЕН ТВ
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Три автомобиля столкнулись на трассе вблизи села Серменево Белорецкого района в Башкирии. Как сообщает 28 апреля пресс-служба регионального МЧС, в результате аварии пострадали пять человек.

Отмечается, что на дороге «Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск» столкнулись ВАЗ-2112, Chevrolet Cruze и Volkswagen Polo. Всего в момент аварии в машинах находились восемь человек, включая ребенка 2021 года рождения.

Пострадали, при этом, пять человек. С травмами различной степени тяжести они доставлены в лечебное учреждение ГБУЗ РБ «Белорецкая ЦРБ».

Также говорится, что в результате ДТП розлива топлива не произошло, проезд транспорту по трассе обеспечен. Причина аварии на данный момент устанавливается.

Ранее в этот день ГУ МВД России по Новосибирской области сообщило, что в результате аварии на 1307-м км федеральной трассы Р-254 «Иртыш» погибли три человека. Отмечалось, что столкнулись два легковых автомобиля. Пострадавшие госпитализированы, среди них есть ребенок 2022 года рождения.

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