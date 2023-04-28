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Три человека погибли при столкновении двух легковушек под Новосибирском

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Фото: соцсети
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Три человека погибли в результате аварии в Новосибирской области, еще четверо пострадали. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что столкновение двух легковых автомобилей произошло около 22:20 (18:20 мск) по местному времени на 1307-м км федеральной трассы Р-254 «Иртыш». Skoda, следовавшая в сторону Омска, столкнулась с ВАЗ-2112, который ехал навстречу.

Пострадавшие госпитализированы, среди них есть ребенок 2022 года рождения.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Ранее в это день пьяный водитель сбил двух 16-летних школьниц в селе Сосновка Тюменской области. По предварительным данным, подростки шли по обочине дороги, а одна из девочек вышла на край проезжей части, где их сбил автомобиль Toyota. Оказалось, что у мужчины не было прав и в текущем году его уже задерживали пьяным за рулем.

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