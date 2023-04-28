Путин подписал закон о штрафе за продажу сведений из ЕГРН
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 600 тыс. рублей за незаконное предоставление данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также за создание сайтов-двойников ресурсов, которые предоставляют сведения из ЕГРН. Документ 28 апреля опубликован на официальном портале правовой информации.
Таким образом, за использование и передачу данных заинтересованным лицам закон вводит для граждан штрафы от 15 до 25 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 до 50 тыс. рублей, для организация — от 350 до 400 тыс. рублей.
В случае повторного совершения правонарушения оно будет облагаться штрафами, соответственно, для частных граждан от 40 до 50 тыс. рублей, для руководителей — от 80 до 100 тыс. рублей или дисквалификацию до одного года. С юридических лиц будет взыскано от 500 до 600 тыс. рублей.
Ранее в феврале «Известия» сообщали, что с 1 марта 2023 года усложнен порядок получения выписок из ЕГРН. Теперь без согласия владельца данные о жилье получить будет невозможно. Таким образом законодатели рассчитывают обезопасить данные от «черных риелторов».
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