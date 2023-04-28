ВСУ выпустили две ракеты по центру Донецка

Украинские военные выпустили по центру Донецка две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщили 28 апреля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел <...> по направлению: 11:00 — н.п. Селидово — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 2 ракеты из РСЗО», — говорится в заявлении.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил в Telegram-канале, что прилеты украинских снарядов зафиксированы в районе Дворца бракосочетания.

Ранее, 26 апреля, два мирных жителя Донецка получили ранения при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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