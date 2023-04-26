Два жителя Донецка ранены после сброса взрывчатки с дрона ВСУ

Два мирных жителя Донецка получили ранения при сбросе взрывчатки с украинского беспилотника. Об этом 26 апреля сообщили представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Взрывоопасный предмет (ВОП) был сброшен в Кировском районе Донецка в 16:10 мск.

«В результате сброса ВОП с БПЛА по улице Токарева, 11 ранена женщина 1953 года рождения, по улице Токарева, 12 ранен мужчина 1972 года рождения», — говорится в Telegram-канале центра.

Также в среду ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел зафиксировали в 07:50 в направлении поселка Орловка в Донецке — это Киевский и Куйбышевский районы. По ним было украинские боевики выпустили 20 ракет.

В этот же день стало известно, что с февраля прошлого года в результате сбросов боеприпасов с гражданских дронов, применяемых украинскими силовиками, в республике погибли четыре мирных жителя и еще 23 были ранены.

Накануне ВСУ дважды за день обстреляли Донецк из РСЗО. Первый удар ВСУ нанесли днем, выпустив по городу 10 ракет. Второй обстрел был совершен в 19:50, были выпущены еще 10 ракет. При обстреле был поврежден Свято-Игнатьевский православный храм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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