Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена 40 российских военных
Общество
ФСБ пресекла деятельность проукраинских мошеннических call-центров в Москве
Экономика
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель
Авто
В России выросли продажи электромобилей частным и корпоративным клиентам
Экономика
Бывший магазин Zara под названием Maag открылся в Москве 26 апреля
Общество
МЧС заявило о ликвидации всех пожаров в Свердловской области, за исключением Сосьвы
Мир
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским
Мир
Россия объявила 10 норвежских дипломатов персонами нон грата
Политика
Совфед одобрил закон о пожизненном наказании за госизмену
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале в Крыму
Мир
Акции американского банка First Republic рухнули на 22%
Политика
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе
Общество
В Крыму заявили о завершении сложных этапов по восстановлению Крымского моста
Сюжет:

ВСУ атаковали Кировский район Донецка с помощью беспилотника

0
Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка. Об этом сообщили 26 апреля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Донецк (Кировский район), сброшен боеприпас с БПЛА», — указано в Telegram-канале представительства.

Штабы запомнили: ВС РФ уничтожили 19 командных пунктов противника
Российская армия последовательно разрушает систему управления передовыми частями ВФУ

Ранее 26 апреля сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел зафиксировали в 7:50 в направлении поселка Орловка в Донецке — это Киевский и Куйбышевский районы. По ним было выпущено 20 ракет из РСЗО.

В этот день же ВСУ дважды обстреляли Донецк снарядами калибра 155 мм: в 5:10 по поселку Нетайлово (Куйбышевский район) было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. В 5:20 было выпущено еще пять снарядов, под ударом оказался Киевский район города.

Украинские боевики 25 апреля также дважды за день обстреляли Донецк из РСЗО. Первый удар ВСУ нанесли днем, выпустив по городу 10 ракет. Второй обстрел был совершен в 19:50. ВСУ выпустили из РСЗО еще 10 ракет. При обстреле был поврежден Свято-Игнатьевский православный храм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023