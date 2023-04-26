ВСУ атаковали Кировский район Донецка с помощью беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили боеприпас с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка. Об этом сообщили 26 апреля в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Донецк (Кировский район), сброшен боеприпас с БПЛА», — указано в Telegram-канале представительства.

Ранее 26 апреля сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Обстрел зафиксировали в 7:50 в направлении поселка Орловка в Донецке — это Киевский и Куйбышевский районы. По ним было выпущено 20 ракет из РСЗО.

В этот день же ВСУ дважды обстреляли Донецк снарядами калибра 155 мм: в 5:10 по поселку Нетайлово (Куйбышевский район) было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. В 5:20 было выпущено еще пять снарядов, под ударом оказался Киевский район города.

Украинские боевики 25 апреля также дважды за день обстреляли Донецк из РСЗО. Первый удар ВСУ нанесли днем, выпустив по городу 10 ракет. Второй обстрел был совершен в 19:50. ВСУ выпустили из РСЗО еще 10 ракет. При обстреле был поврежден Свято-Игнатьевский православный храм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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