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ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. James Hobbs
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив по городу 10 ракет. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Уточняется, что обстрел был произведен в 15:40, удар нанесен по Куйбышевскому району Донецка.

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Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что украинские войска обстреляли мирные территории Запорожской области. Прилеты осуществлялись из РСЗО HIMARS по городу Токмак в утреннее время. По предварительной информации, пострадали двое мирных граждан.

Кроме того, во вторник украинские артиллеристы нанесли удары по нескольким населенным пунктам в Херсонской области. По данным источника «Известий», под обстрел попали такие поселки, как Старя Збурьевка, Алешки, Подлесное, Голая Пристань, Кардашинка, Корсунка, Песчановка. Снаряды также прилетели и в города Каховка и Новая Каховка.

Накануне, 24 апреля, ВСУ также выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО. Удары были нанесены по Кировскому и Петровскому районам.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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