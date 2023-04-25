ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив по городу 10 ракет. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республике (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Уточняется, что обстрел был произведен в 15:40, удар нанесен по Куйбышевскому району Донецка.
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что украинские войска обстреляли мирные территории Запорожской области. Прилеты осуществлялись из РСЗО HIMARS по городу Токмак в утреннее время. По предварительной информации, пострадали двое мирных граждан.
Кроме того, во вторник украинские артиллеристы нанесли удары по нескольким населенным пунктам в Херсонской области. По данным источника «Известий», под обстрел попали такие поселки, как Старя Збурьевка, Алешки, Подлесное, Голая Пристань, Кардашинка, Корсунка, Песчановка. Снаряды также прилетели и в города Каховка и Новая Каховка.
Накануне, 24 апреля, ВСУ также выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО. Удары были нанесены по Кировскому и Петровскому районам.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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