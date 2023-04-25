ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов из РСЗО
Украинские боевики второй раз за день обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпущены десять снарядов. Об этом 25 апреля сообщило в своем Telegram-канале представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: <...> город Донецк (Куйбышевский район), выпущено 10 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.
Обстрел произошел в 19:50 мск.
Первый удар из РСЗО ВСУ нанесли по Донецку днем во вторник. ВСУ обстреляли город из РСЗО, выпустив по нему также 10 ракет.
Также во вторник источник «Известий» сообщил, что украинские войска обстреляли мирные территории Запорожской области. Обстрелы велись утром из РСЗО HIMARS по городу Токмак. Пострадали двое мирных граждан.
В этот же день украинские артиллеристы нанесли удары по нескольким населенным пунктам в Херсонской области. По данным источника «Известий», под обстрел попали Старая Збурьевка, Алешки, Подлесное, Голая Пристань, Кардашинка, Корсунка и другие населенные пункты.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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