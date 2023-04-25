Свято-Игнатьевский храм в Донецке получил повреждения при обстреле ВСУ
Свято-Игнатьевский православный храм в Донецке был поврежден при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 25 апреля мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела <...> повреждены фасад и остекление Свято-Игнатьевского храма по проспекту Манежному», — написал Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее в этот же день ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из реактивной системы залпового огня. Удары пришлись по Куйбышевскому району города.
23 апреля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что с начала года в регионе погибли 100 мирных жителей в результате обстрелов со стороны украинских военных.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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