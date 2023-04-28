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Юрист назвал главную ошибку Блиновской

Юрист Хаминский: признание вины Блиновской усугубило ее положение
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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в пятницу, 28 апреля, прокомментировал последние новости о ходе расследования уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской.

Ранее в этот день в СК сообщили, что блогер на допросе полностью признала вину и раскаялась. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ей меры пресечения, связанной с ограничением свободы.

По мнению Хаминского, признание вины Блиновской только усугубило ее положение. Юрист напомнил, что в этом году в уголовное законодательство РФ были внесены изменения, которые направлены, в первую очередь, на возможность бизнеса ответить за преступления, связанные с предпринимательской деятельностью, экономическими мерами.

«Теперь для прекращения уголовного преследования по так называемым налоговым статьям достаточно погасить в бюджет инкриминируемую налоговую задолженность, чтобы у следствия возникла императивная обязанность закрыть уголовное дело. При этом уголовный закон не требует признания в совершении преступления <...> Перед Блиновской стояла альтернатива: молча уплатить в бюджет 918 млн рублей и на законных основаниях потребовать прекращения уголовного дела или уплатить, признать вину и оказаться перед угрозой привлечения к уголовной ответственности на этот раз за отмывание», — пояснил Хаминский.

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27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованном автомобиле. С собой у нее был билет на самолет в другую страну. Вместе с ней на границе были задержаны еще двое мужчин. По неподтвержденной информации, блогер знала, что против нее собираются возбудить уголовное дело.

Блиновскую и ее мужа доставили на допрос к следователям. СК опубликовал видео с блогером из здания столичного главка ведомства, возле которого стояла машина. Предположительно, на ней женщина пыталась выехать из России. Муж блогера Алексей покинул здание столичного главка СК после нескольких часов допроса. Мужчина проходит по делу в статусе свидетеля.

Предполагается, что Блиновская использовала мошенническую схему «дробления бизнеса», с помощью которой она осуществляла продажи информационных курсов в соцсетях. Под «дроблением бизнеса» на практике понимают схему налоговой оптимизации, когда разделяют бизнес и искусственно перераспределяют выручку между взаимозависимыми лицами ради налоговой выгоды.

СК РФ сообщил, что Блиновской предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В доме и офисе Блиновской прошли обыски. На кадрах из элитного коттеджа блогера показаны предметы роскоши и гардеробная комната с одеждой и сумками премиальных брендов.

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