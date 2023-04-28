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В Рослесхозе рассказали о неготовности 9 регионов к сезону лесных пожаров

Глава Рослесхоза рассказал о неготовности девяти регионов к сезону лесных пожаров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Традиционную проверку готовности перед лесопожарным сезоном не прошли девять регионов, рассказал в интервью «Известиям» руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

Рослесхоз традиционно перед лесопожарным сезоном проверяет готовность регионов.

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«В этом году мы такую проверку почти завершили, осталось только несколько северных регионов. Но можно отметить, что у нас из всех регионов девять не готовы к сезону. Пять из них в Дальневосточном Федеральном округе. Это, например, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область. Также есть проблемы у Карелии, Марий Эл и еще нескольких регионов», — сообщил Иван Советников.

Эти регионы, по его словам, получили предписание к 10 мая завершить все подготовительные работы.

«Уверен, большинство из них справится, и 10 мая мы войдем в лесопожарный сезон полностью подготовленными», — заверил Иван Советников.

В прошлом году 23 субъекта не справились с поставленной задачей по сокращению площади лесных пожаров, напомнил глава Рослесхоза. По его словам, ситуацию с каждым из них детально разобрали, направив выводы в правительство и администрацию президента. По итогам этого года планируется аналогичный разбор, за которым могут последовать кадровые решения. 

Подробнее читайте в интервью Ивана Советникова «Известиям»:

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