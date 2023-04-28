В Рослесхозе рассказали о неготовности 9 регионов к сезону лесных пожаров

Традиционную проверку готовности перед лесопожарным сезоном не прошли девять регионов, рассказал в интервью «Известиям» руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

Рослесхоз традиционно перед лесопожарным сезоном проверяет готовность регионов.

«В этом году мы такую проверку почти завершили, осталось только несколько северных регионов. Но можно отметить, что у нас из всех регионов девять не готовы к сезону. Пять из них в Дальневосточном Федеральном округе. Это, например, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область. Также есть проблемы у Карелии, Марий Эл и еще нескольких регионов», — сообщил Иван Советников.

Эти регионы, по его словам, получили предписание к 10 мая завершить все подготовительные работы.

«Уверен, большинство из них справится, и 10 мая мы войдем в лесопожарный сезон полностью подготовленными», — заверил Иван Советников.

В прошлом году 23 субъекта не справились с поставленной задачей по сокращению площади лесных пожаров, напомнил глава Рослесхоза. По его словам, ситуацию с каждым из них детально разобрали, направив выводы в правительство и администрацию президента. По итогам этого года планируется аналогичный разбор, за которым могут последовать кадровые решения.

Подробнее читайте в интервью Ивана Советникова «Известиям»:



«Дальний Восток в этом году загорелся раньше обычного»