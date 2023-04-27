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Путин предложил запустить курсы по управлению беспилотниками в школах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент России Владимир Путин 27 апреля предложил включить курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами в расписание обучения в образовательных организациях, в том числе в школах.

«Необходимо включить учебные курсы и модули по управлению беспилотными системами в образовательные программы в самых разных областях. И, конечно, полностью поддерживаю прозвучавшие со стороны наших компаний предложения, чтобы уже со школы ребята могли учиться управлять, собирать, конструировать дроны», — сказал глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что введение курсов по беспилотникам позволит детям заниматься полезным и интересным делом.

«Эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране», — добавил российский лидер.

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Тема развития сферы беспилотной авиации в стране обсуждалась ранее в этот день во время визита Путина в индустриальный парк «Руднево». Мэр столицы Сергей Собянин продемонстрировал российскому лидеру детали беспилотников, а также рассказал о запуске на территории парка производства этих аппаратов.

Так, Собянин уточнил, что для производства беспилотников здесь построят еще два корпуса уже в 2023 году. Таким образом, по словам мэра, в парке будет находиться 20% от всех промышленных предприятий Москвы. В самом парке будет расположен центр беспилотного авиастроения, ключевая составляющая которого — экологически чистое производство БПЛА.

Путин, в свою очередь, заявил, что Росавиации необходимо цифровизировать воздушное движение, чтобы беспрепятственно интегрировать в структуру беспилотные летательные аппараты. Глава государства отметил, что соблюдение мер безопасности не должно препятствовать развитию беспилотной сферы.

Беспилотная авиация требует структурных изменений, добавил глава государства, и призвал приложить все усилия для того, чтобы развивать данную сферу в России. Как уточнил российский лидер, в будущем объем отрасли беспилотников может достигать 1 трлн рублей.

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