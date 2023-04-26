Новый указ Путина назвали ответом на грабеж Западом российских активов

Западные страны нелегально конфискуют те активы, которые считают правомочным изъять, тогда как Россия действует значительно мягче. Такое мнение высказал 26 апреля политолог Юрий Кнутов в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о введении временного управления активами лиц из недружественных стран в качестве ответных мер на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом.

По его словам, указ об ответных мерах является логичным и ожидаемым, когда западные страны занимаются грабежом.

Эксперт отметил, что российская сторона достаточно мягко реагирует на незаконные действия Запада. Он указал, что временное управление зарубежными активами не является их национализацией и оставляет иностранным инвесторам возможность вернуться после того, как отношения между Россией и их странами наладятся.

Кнутов также подчеркнул, что с точки зрения торгового и международного права, конфликт между РФ и Украиной не может служить основанием для конфискации российского имущества за рубежом. Кроме того, проведение спецоперации в Донбассе не дает Западу права оказывать давление на людей с паспортом России или ограничивать их в правах.

«Я полагаю, что то, что делает Запад, по-русски называется «грабеж», и этот грабеж, естественно, не может иметь никаких юридических обоснований и оправданий», — заключил политолог.

Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом 25 апреля. Теперь в случае изъятия или ограничения прав на имущество России за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в РФ.

Управляющим по умолчанию будет считаться Росимущество, если в этом качестве не будет определено другое лицо. Финансирование расходов на временное управление будет осуществляться за счет доходов от его использования.

При этом временное управление активами недружественных стран в РФ может прекращаться по решению президента.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данный указ ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран.

Западные страны начали конфисковывать российские активы и имущество после начала специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля 2022 года.

Так, 31 марта 2022 года издание Handelsblatt сообщило о том, что минэкономики ФРГ обсуждает национализацию немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти».

Президент РФ Владимир Путин 5 апреля в ответ на предложения о национализации российских энергетических активов на Западе заявил, что это обоюдоострое оружие.

Кроме того, в апреле прошлого года власти Польши обязали дочернюю компанию НОВАТЭКа Novatek Green Energy, попавшую под санкции, передать местным компаниям газотранспортную структуру. В ноябре того же года Варшава изъяла долю «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал – Европа.

Также в сентябре 2022 года министерство экономики Германии объявило о передаче активов «Роснефти» на территории страны в управление правительственного агентства. Речь шла о трех заводах, в том числе о крупнейшем нефтеперерабатывающем предприятии ФРГ Rosneft Deutschland.

30 ноября 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.