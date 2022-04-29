Прямой эфир
Мир
ВС РФ уничтожили обстрелявшую Херсон установку комплекса «Точка-У»
Мир
Президент Казахстана предложил провести референдум по поправкам к Конституции
Экономика
В «Альтернативе для Германии» призвали запустить «Северный поток – 2»
Мир
Журналистов «Известий» не впустили в Молдавию
Культура
Метрополитен-опера вместо Нетребко пригласила украинскую певицу
Мир
В Пекине закроют все школы из-за вспышки COVID-19
Общество
Экс-министр Улюкаев пока остается в колонии под Тверью
Мир
Офицер ВСУ Ярошевич заочно арестован за обстрел вокзала в Краматорске
Мир
Президент Индонезии сообщил о принятии Путиным приглашения посетить саммит G20
Мир
Силы ДНР освободили от националистов 173 населенных пункта
Экономика
Австрийская OMV получает газ из РФ в соответствии с контрактами

Дочернюю компанию «Новатэка» обязали передать инфраструктуру Польше

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша обязала дочернюю компанию «Новатэка», попавшую под санкции республики, передать газотранспортную инфраструктуру польским компаниям. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил кабмин Польши.

26 апреля Польша ввела собственные санкции против «Газпрома», «Акрона», «Новатэка» и еще более тридцати компаний из России. Список стал уточнением санкционного списка Евросоюза (ЕС). Накануне в Варшаве заявили, что Польша готова отказаться от импорта российского газа за счет расширения газотранспортной системы.

26 апреля уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путинзаявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Покупатели должны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.

Новость дополняется

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022