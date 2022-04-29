Дочернюю компанию «Новатэка» обязали передать инфраструктуру Польше

Польша обязала дочернюю компанию «Новатэка», попавшую под санкции республики, передать газотранспортную инфраструктуру польским компаниям. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил кабмин Польши.

26 апреля Польша ввела собственные санкции против «Газпрома», «Акрона», «Новатэка» и еще более тридцати компаний из России. Список стал уточнением санкционного списка Евросоюза (ЕС). Накануне в Варшаве заявили, что Польша готова отказаться от импорта российского газа за счет расширения газотранспортной системы.

26 апреля уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путинзаявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Покупатели должны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.

Новость дополняется