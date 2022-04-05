Путин ответил на призывы к национализации энергоактивов РФ на Западе

Президент РФ Владимир Путин в ответ на предположения о национализации российских энергетических активов на Западе заявил, что это обоюдоострое оружие.

«Слышим уже и заявления официальных лиц [на Западе] о возможной национализации наших некоторых активов. Так мы далеко зайдем, пусть никто не забывает, что это обоюдоострое оружие», — сказал глава государства на совещании по поддержке агропромышленного комплекса 5 апреля.

По словам Путина, ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается из-за нерыночных мер, в том числе административного давления на «Газпром» в некоторых европейских странах. Президент отметил, что Запад пытается переложить на Россию собственные ошибки в сфере экономики и решить проблемы за ее счет.

Ранее, 31 марта, издание Handelsblatt сообщило о том, что минэкономики ФРГ обсуждает национализацию немецких дочерних компаний «Газпрома» и «Роснефти». Предпосылкой для такого решения стали «опасения по поводу безопасности поставок в Германии». В то же время в Восточном комитете немецкой экономики заявили, что прекращение поставок газа из России может привести к производственному коллапсу в отдельных отраслях немецкой экономики.

В то же время, Путин подписал указ о торговле газом с государствами, которые признаны в РФ недружественными. Для приобретения российского газа западные страны обязаны открыть рублевые счета в банках России.

За день до этого вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о подготовке Берлина к возможному прекращению поставок российского газа. Он напомнил, что Германия не будет платить за российское топливо рублями и такое же решение приняли страны «Большой семерки» (G7).

10 марта в правительство РФ и Генпрокуратуру был направлен список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. В него вошло порядка 60 компаний, объявивших о прекращении работы в России без предоставления гарантий потребителям. Как указал Песков, «рынок не терпит пустоты», и, если таковая образуется, она быстро или со временем «заполняется другими игроками».

Поручение Путина о переводе газовых транзакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР) к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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