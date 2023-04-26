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Аналитик назвал причины увольнения ведущего Fox Карлсона

Аналитик Тильман рассказал о неуважительных высказываниях уволившегося ведущего Fox Карлсона о коллегах
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Фото: Global Look Press/Billy Bennight
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Директор Центра богословско-политических исследований в США Михаил Тильман высказал в среду, 26 апреля, свои предположения о причинах увольнения американским кабельным телеканалом Fox News популярного телеведущего Такера Карлсона, известного своими острыми высказываниями в сторону американского правительства.

Тильман отметил, что во время выборов президента в 2020 году сторонники Республиканской партии из Fox News заявляли, что компания Dominion Voting Systems, которая изготавливает машины для обработки бюллетеней, каким-то образом якобы подделала результаты в пользу Джо Байдена.

«Компания подала иск на Fox. Шансы у Fox выиграть этот иск вообще неплохие — 50 на 50. И тем не менее они решили пойти на мировое соглашение. Кроме того, были обвинения в адрес Карлсона, что он неуважительно отзывался о коллегах. Его уволенная сотрудница выступала с заявлениями на эту тему», — рассказал Тильман в эфире телеканала «Звезда».

После увольнения котировки компании, владеющей Fox, резко обвалились, а рейтинги канала, который потерял самого яркого ведущего, начали стремительно снижаться.

«Те же, кто смотрит CNN, возликовали, хотя им ликовать нечего. Дело в том, что в тот же день был уволен Дон Лемон, который был «анти-Карлсоном». Его уволили за неуважительное отношение к женщинам. То есть одновременно выгнали сразу двух ведущих, наиболее популярных на обоих концах политического спектра», — заключил аналитик.

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В понедельник утром Fox News неожиданно объявил, что его самый популярный ведущий в прайм-тайм покинет сеть, сообщается на сайте kp.ru. Телеканал поблагодарил Карлсона за работу.

Последний эфир телеведущего состоялся 21 апреля, сообщает телеканал «360».

Акции класса А Fox Corp. упали на 5,4% 23 апреля сразу после увольнения журналиста. Телекомпания потеряла около $500 млн.

24 апреля американский телеведущий, политический обозреватель телеканала Fox News Брайан Килмид сменил Карлсона в программе новостей, выходящей в эфир в 20:00.

Он кратко сообщил об уходе Карлсона в начале программы, которая была переименована из Tucker Carlson Tonight в Fox News Tonight.

Карлсон не раз критиковал руководство США и американского лидера Джо Байдена в частности. В конце марта он заявил, что заявления президента и чиновников Белого дома о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» могут стать самой смешной ложью американского правительства в текущем году.

До этого, 17 марта, Карлсон высказал мнение, что действия американских политиков могут серьезно обострить натянутые отношения между Вашингтоном и Москвой. Также он не раз заявлял о подтасовке итогов выборов президента страны в 2020 году.

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