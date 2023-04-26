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По делу Навального об экстремизме 11 человек находятся в международном розыске

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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11 человек находятся в международном розыске по делу об экстремизме в отношении блогера Алексея Навального (признан иноагентом, внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом 26 апреля на заседании в Басманном суде Москвы сообщил представитель следствия, передает корреспондент «Известий».

«Расследование дела в отношении Навального касается экстремистского сообщества. По нему в международном розыске находятся 11 человек», — заявил представитель следствия.

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Суд в среду рассматривает ходатайство следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об экстремизме. Заседание по ходатайству представителя СК закрыли от журналистов для сохранения тайны следствия.

Дело содержит 195 томов.

В ходе заседания Навальный заявил, что в отношении него возбудили «террористическое дело», но не привел подробностей.

О новом уголовном деле об экстремизме в отношении Навального заявил в октябре его адвокат Вадим Кобзев.

«Против него давно расследуют дело об экстремизме, новое объединили с ним в одно производство», — сообщил он.

В марте 2022 года Навального признали виновным в оскорблении суда, а также в особо крупном мошенничестве. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. 14 июня Навального этапировали из покровской колонии № 2. Позже председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Сергей Яжан заявил, что блогер этапирован в ИК-6 строгого режима.

В феврале 2021 года мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Навального виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Клевета», ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Защита Навального при этом просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам он отказался признать свою вину, однако штраф выплатил. Во время процесса он допускал оскорбительные выпады в адрес ветерана Великой Отечественной войны и его внука, а также прокурора и судьи.

Тогда же Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений им испытательного срока.

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