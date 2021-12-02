Навальный выплатил штраф в 850 тыс. рублей за клевету на ветерана

Блогер Алексей Навальный выплатил штраф в размере 850 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом 2 декабря сообщила пресс-служба Бабушкинского суда.

«Навальный полностью выплатил наложенный на него судом штраф», — цитирует ТАСС сообщение представителя инстанции.

В 2020 году Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко поддерживал изменения в Конституцию РФ. Суд решил, что под этим роликом блогер написал комментарии, носящие «заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию».

20 февраля 2021 года Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей.

Защита Навального при этом просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам блогер отказался признать свою вину.

Во время процесса он допускал оскорбительные выпады в адрес ветерана и его внука, а также прокурора и судьи.