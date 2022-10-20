Адвокат сообщил о новом уголовном деле против Навального

Новое уголовное дело об экстремизме возбуждено в отношении оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Кроме того, ему вменяются призывы к терроризму и реабилитация нацизма.

«Да, уголовное дело возбуждено. Против него давно расследуют дело об экстремизме, новое объединили с ним в одно производство», — подчеркнул 20 октября в беседе с «РИА Новости» адвокат осужденного Вадим Кобзев.

Правозащитник сказал, что делом занимается ГСУ Следственного комитета. О сроках расследования не сообщается.

В марте текущего года политика признали виновным в оскорблении суда, а также в особо крупном мошенничестве. Блогера приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. 14 июня Навального этапировали из Покровской колонии № 2. Позже председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Сергей Яжан заявил, что блогер этапирован в ИК-6 строгого режима.

В феврале 2021 года мировой суд Бабушкинского района Москвы признал Навального виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета»), ему был назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. Защита Навального при этом просила оправдать его, а уголовное дело о клевете прекратить. Сам он отказался признать свою вину, однако штраф выплатил. Во время процесса он допускал оскорбительные выпады в адрес ветерана и его внука, а также прокурора и судьи.

Тогда же Симоновский суд Москвы постановил отменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений им испытательного срока.