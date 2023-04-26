Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ заявило об отведении Украине роли радиоактивного могильника
Общество
Тарифы на новых территориях выровняют со средними по стране за 10 лет
Мир
На Украине заявили о нехватке средств на зарплаты учителям
Мир
В МИД РФ заявили о важности армяно-азербайджанского урегулирования
Мир
В США задумали потребовать возвращения Украины к границам 1991 года
Мир
Посольство РФ указало на ответственность Лондона за передачу снарядов с ураном
Общество
Количество уничтоженных домов при пожаре в Сосьве достигло 150
Мир
Захарова напомнила о желании войны Западом
Мир
США призвали НАТО самостоятельно решать вопрос о приеме Украины в альянс
Культура
Фильм про Специальную Олимпиаду в Казани показали на ММКФ
Мир
На Украине заявили о праве Киева уничтожать всё в Крыму и Донбассе
Общество
Суд заочно арестовал основателя банка «Развитие» Березовского
Экономика
В Москве запустили новый сотовый оператор для пассажиров метрополитена
Сюжет:

Генсек ООН призвал стороны в Судане прекратить боевые действия

Гутерриш на заседании Совбеза ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане
0
Фото: REUTERS/ Stringer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 25 апреля призвал стороны конфликта в Судане достигнуть постоянного прекращения огня.

«Боевые действия должны немедленно прекратиться. Нам нужны всеобщие усилия для мира. Я призываю стороны конфликта, генералов Абделя Фаттаха аль-Бурхана и Мухаммеда Хамдана Дагло, а также Суданские вооруженные силы и Силы быстрого реагирования прекратить огонь», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Судане.

Гутерриш добавил, что стороны должны соблюдать достигнутое при посредничестве США 72-часовое прекращение огня.

Достичь передела: что стоит за попыткой госпереворота в Судане
И почему за ситуацией в африканской республике так бдительно наблюдает Китай

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН отметил, что геополитическая инженерия не доводит до добра, поэтому лучшим решением относительно происходящего в Судане будет невмешательство в попытки африканцев договориться между собой. Министр напомнил об изначальном единстве страны, а затем о возникновении Южного Судана и Судана. Позже Вашингтон объявил санкции и против руководства Судана, и против руководства Южного Судана, заключил глава министерства.

Стороны конфликта договорились прекращении огня на 72 часа 24 апреля. Госсекретарь США заявил, что общей целью является возвращение к власти гражданского правительства в Судане.

Кроме того, в этот день сообщалось, что специальный представитель Генерального секретаря ООН по Судану и глава миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес и несколько сотрудников организации останутся в стране для разрешения кризиса.

Между тем 25 апреля стало известно, что одна из сторон конфликта в Судане захватила центральную государственную биолабораторию с образцами заболеваний.

Уточнялось, что вооруженные лица напали на 14 больниц. Специалисты ВОЗ работают над восстановлением работы лечебных учреждений столицы страны Хартума.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

За 11 дней боев в Судане погибли 459 человек, ранения получили более 4 тыс.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023