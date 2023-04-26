Генсек ООН призвал стороны в Судане прекратить боевые действия

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 25 апреля призвал стороны конфликта в Судане достигнуть постоянного прекращения огня.

«Боевые действия должны немедленно прекратиться. Нам нужны всеобщие усилия для мира. Я призываю стороны конфликта, генералов Абделя Фаттаха аль-Бурхана и Мухаммеда Хамдана Дагло, а также Суданские вооруженные силы и Силы быстрого реагирования прекратить огонь», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Судане.

Гутерриш добавил, что стороны должны соблюдать достигнутое при посредничестве США 72-часовое прекращение огня.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН отметил, что геополитическая инженерия не доводит до добра, поэтому лучшим решением относительно происходящего в Судане будет невмешательство в попытки африканцев договориться между собой. Министр напомнил об изначальном единстве страны, а затем о возникновении Южного Судана и Судана. Позже Вашингтон объявил санкции и против руководства Судана, и против руководства Южного Судана, заключил глава министерства.

Стороны конфликта договорились прекращении огня на 72 часа 24 апреля. Госсекретарь США заявил, что общей целью является возвращение к власти гражданского правительства в Судане.

Кроме того, в этот день сообщалось, что специальный представитель Генерального секретаря ООН по Судану и глава миссии ООН по поддержке переходного периода в Судане Фолькер Пертес и несколько сотрудников организации останутся в стране для разрешения кризиса.

Между тем 25 апреля стало известно, что одна из сторон конфликта в Судане захватила центральную государственную биолабораторию с образцами заболеваний.

Уточнялось, что вооруженные лица напали на 14 больниц. Специалисты ВОЗ работают над восстановлением работы лечебных учреждений столицы страны Хартума.

Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

За 11 дней боев в Судане погибли 459 человек, ранения получили более 4 тыс.