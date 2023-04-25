Лавров призвал не вмешиваться мировое сообщество в конфликт в Судане

Стороны конфликта в Судане должны договариваться между собой сами, геополитическая инженерия до добра не доводит. Об этом заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

«Геополитическая инженерия до добра не доводит. И я бы рекомендовал главный вывод сделать из суданского кризиса нынешнего: давайте не будем африканцам мешать договариваться между собой», — сказал глава российской дипломатии.

Он призвал не мешать усилиям сторон конфликта решать свои проблемы «африканским путем». Некие требования извне, которые не отвечают интересам этих стран, добавлять не стоит, подчеркнул Лавров.

Министр напомнил об изначальном единстве страны, а затем о возникновении Южного Судана и Судана.

«Это всё было ведь на наших глазах, когда американские коллеги сделали одной из своих приоритетных внешнеполитических задач раздел Судана на две части», — сказал глава МИД.

Позже Вашингтон объявил санкции и против руководства Судана, и против руководства Южного Судана, заключил он.

За 11 дней боев в Судане погибли 459 человек, ранения получили более 4 тыс. Ранее во вторник сообщалось, что одна из сторон конфликта в Судане захватила центральную государственную биолабораторию с образцами заболеваний.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение по эвакуации россиян из Судана пока не принято.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командиром спецназа Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.