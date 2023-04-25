Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о провале попытки НАТО развалить Россию
Происшествия
В МЧС сообщили о 50 загоревшихся строениях в Свердловской области
Мир
Рябков заявил о невозможности вывести РФ из равновесия в ООН
Авто
АвтоВАЗ намерен договориться с компаниями из КНР о выпуске машин Lada
Мир
В Великобритании рассказали об отправке Украине снарядов с обедненным ураном
Общество
МЧС сообщило о локализации пожара на пилораме в Свердловской области
Мир
Рябков заявил о готовности к диалогу с США по стратстабильности
Экономика
Маск выступил против применения доллара в качестве санкционного инструмента
Мир
МЧС России доставило в Сирию около 460 т гуманитарной помощи
Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов из РСЗО
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение уровня ключевой ставки ЦБ в апреле
Общество
Открытое горение на пилораме в Свердловской области ликвидировано
Мир
Один человек погиб в результате взрыва на заводе в Иллинойсе
Сюжет:

Лавров призвал не вмешиваться мировое сообщество в конфликт в Судане

Лавров: геополитическая инженерия до добра не доводит, противники в Судане должны договариваться
0
Фото: flickr.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стороны конфликта в Судане должны договариваться между собой сами, геополитическая инженерия до добра не доводит. Об этом заявил 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк в рамках председательства России в Совете Безопасности ООН.

«Геополитическая инженерия до добра не доводит. И я бы рекомендовал главный вывод сделать из суданского кризиса нынешнего: давайте не будем африканцам мешать договариваться между собой», — сказал глава российской дипломатии.

Он призвал не мешать усилиям сторон конфликта решать свои проблемы «африканским путем». Некие требования извне, которые не отвечают интересам этих стран, добавлять не стоит, подчеркнул Лавров.

Министр напомнил об изначальном единстве страны, а затем о возникновении Южного Судана и Судана.

«Это всё было ведь на наших глазах, когда американские коллеги сделали одной из своих приоритетных внешнеполитических задач раздел Судана на две части», — сказал глава МИД.

Позже Вашингтон объявил санкции и против руководства Судана, и против руководства Южного Судана, заключил он.

Выжигательная позиция: почему ситуация в Судане быстро не утихнет
Эксперты рассказали о влиянии конфликта на африканский регион и мировую экономику

За 11 дней боев в Судане погибли 459 человек, ранения получили более 4 тыс. Ранее во вторник сообщалось, что одна из сторон конфликта в Судане захватила центральную государственную биолабораторию с образцами заболеваний.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение по эвакуации россиян из Судана пока не принято.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем, командиром спецназа Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023