Песков заявил об отсутствии решения по эвакуации россиян из Судана

Решение по эвакуации россиян из Судана пока не принято. Об этом 25 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Внимательно отслеживаем ситуацию, ведутся круглосуточные консультации, пока решения не принималось», — сказал он на брифинге.

24 апреля посольство России в Хартуме сообщило об эвакуации россиянки с ребенком, которая была заблокирована в церкви. Они размещены в здании посольства и не пострадали в ходе конфликта, развернувшегося в стране.

Посол РФ в Хартуме Андрей Черновол 22 апреля объявил, что российская сторона готова к эвакуации из Судана. На следующий день он сообщил, что почти все находившиеся в зоне боевых действий в Хартуме россияне эвакуированы в посольство РФ.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мухаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.