Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 25 апреля сообщил о двух взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

«В Запорожье громко! Сегодня начиная примерно с 23:15 в областном центре, временно оккупированном режимом (президента Украины Владимира. — Ред.) Зеленского, <...> было слышно два взрыва. Они были слышны в разных районах города, но наиболее громко в Заводском и Космическом», — написал он в своем Telegram-канале.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

Ранее, 22 апреля, несколько взрывов прогремело в Харькове и Харьковской области. На территории региона была объявлена воздушная тревога.

16 апреля украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье. По данным официального ресурса по оповещению граждан, в городе была объявлена воздушная тревога.

Как уточнил Владимир Рогов, всего прозвучало не менее 6–8 взрывов.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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