Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье слышны взрывы. Об этом 16 апреля сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным официального ресурса по оповещению граждан, в городе объявлена воздушная тревога.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

Накануне также поступила информация о взрывах в Запорожье. В контролируемой Киевом части Запорожской области начали звучать сирены.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что в Запорожье прозвучала серия взрывов. Они прогремели около 01:18. Рогов добавил, что после взрывов объявили воздушную тревогу.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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