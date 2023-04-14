Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава Пентагона поручил провести анализ доступа к секретным данным США
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
Мир
Байден назначил Леди Гагу сопредседателем комитета по культуре
Мир
В Турции заявили о намерении продолжать покупать газ у России
Мир
Экс-советник Госдепа предрек сокращение помощи Украине со стороны ЕС
Мир
В Венгрии отказались разрывать энергетическое сотрудничество с РФ
Мир
КНДР впервые испытала баллистическую ракету «Хвасон-18»
Интернет и технологии
Роскомнадзор заблокировал около 3,5 тыс. «зеркал» сайтов иноагентов
Происшествия
В ЛНР сообщили о ракетном обстреле со стороны ВСУ из РСЗО HIMARS
Мир
Бизнес в США выразил опасения за деньги для Украины из-за коррупции
Общество
Суд арестовал 23 человека по делу о полицейской ОПГ в Ростовской области
Мир
Немецкий политик раскритиковал решение властей ФРГ о самолетах МиГ-29
Спорт
«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Севильей» из-за автоголов
Сюжет:

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на 14 апреля был слышен взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Также по данным официального ресурса по оповещению граждан, в контролируемой Киевом части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

Точнее не бывает: ВС РФ ломают схемы поставок украинского оружия на передовую
Активные ракетные удары не позволяют противнику концентрировать силы и готовиться к возможному наступлению

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе Запорожской области прозвучал звук, похожий на взрыв. По его словам, это произошло около 20:50 мск.

Утром 13 апреля в Мелитополе также прогремел взрыв. Позже стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник.

В этот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, тревога объявлена на подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территориях Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023