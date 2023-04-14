Украинские СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

В подконтрольном Киеву городе Запорожье в ночь на 14 апреля был слышен взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Также по данным официального ресурса по оповещению граждан, в контролируемой Киевом части Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе Запорожской области прозвучал звук, похожий на взрыв. По его словам, это произошло около 20:50 мск.

Утром 13 апреля в Мелитополе также прогремел взрыв. Позже стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник.

В этот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, тревога объявлена на подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территориях Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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