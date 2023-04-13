В Мелитополе прозвучал похожий на взрыв звук

В Мелитополе Запорожской области прозвучал звук, похожий на взрыв. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что это произошло около 20:50 мск.

«В городе прозвучал звук, похожий на взрыв. Природа звука уточняется», — написал он в своем Telegram-канале.

Утром в четверг в Мелитополе также прогремел взрыв. Позже стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник.

До этого, 6 апреля, российская ПВО сбила шесть ракет HIMARS в Мелитополе. Разрушений и пострадавших не было.

Помимо этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Мелитополю 2 апреля. Военный корреспондент «Известий» показал последствия. Администрация города отметила, что удары были нанесены из реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» с использованием кассетных боеприпасов.

Также Мелитополь подвергался обстрелам украинских боевиков рано утром 29 марта. В результате были повреждены объекты системы электроснабжения, город был обесточен.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.