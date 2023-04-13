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По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Miakshykov
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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные интерактивной карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны в четверг, 13 апреля.

Исходя из этих данных, сигналы тревоги прозвучали во всех регионах почти одновременно в 11:28.

Также тревога объявлена на подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территориях Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной республики (ДНР).

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Ранее, 4 апреля, сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Одесской области. За два дня до этого сигналы тревоги звучи в четырех областях Украины, а именно в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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