По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные интерактивной карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны в четверг, 13 апреля.

Исходя из этих данных, сигналы тревоги прозвучали во всех регионах почти одновременно в 11:28.

Также тревога объявлена на подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территориях Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной республики (ДНР).

Ранее, 4 апреля, сообщалось об объявлении воздушной тревоги в Одесской области. За два дня до этого сигналы тревоги звучи в четырех областях Украины, а именно в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.