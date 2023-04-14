Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье

В Запорожье ночью в пятницу, 14 апреля, прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, взрывы в подконтрольном киевскому режиму городе прогремели около 01:18.

«Они были слышны в разных районах города, но наиболее громко в Заводском и Шевченковском. В зависимости от района города были слышны два или три взрыва», — написал Рогов в Telegram-канале.

Он добавил, что после взрывов объявили воздушную тревогу.

Ранее в этот день о взрывах в Запорожье сообщили украинские СМИ. В контролируемой Киевом части Запорожской области начали звучать сирены.

При этом официальной информации со стороны Минобороны РФ об ударах по этим территориям не поступало.

13 апреля Рогов сообщил, что в Мелитополе Запорожской области прозвучал звук, похожий на взрыв. По его словам, это произошло около 20:50. В тот же день в Мелитополе уже прогремел взрыв. Позже стало известно, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник.

В этот же день на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, тревога объявлена на подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) территориях Херсонской и Запорожской областей и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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