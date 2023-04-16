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Рогов сообщил о серии взрывов в нескольких районах Запорожья

Рогов заявил, что в Запорожье прозвучало до восьми взрывов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Серия взрывов прозвучала в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня начиная примерно с 21:42 в областном центре [Запорожской области], временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучала серия громких взрывов. Они были слышны в разных районах города, но наиболее громко — в Заводском, Космическом и Шевченковском», — написал он в Telegram-канале.

Всего прозвучало не менее шести–восьми взрывов, добавил Рогов.

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Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье. По данным официального ресурса по оповещению граждан, в городе была объявлена воздушная тревога.

Двумя днями ранее, 14 апреля, Рогов сообщал, что в Заводском и Шевченковском районах Запорожья звучали взрывы. В зависимости от района города были слышны два или три взрыва, уточнил он.

Накануне сообщалось, что в Мелитополе Запорожской области прозвучал звук, похожий на взрыв. По словам Рогова, это произошло около 20:50 мск.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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