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Открытое горение на пилораме в Свердловской области ликвидировано
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Открытое горение на пилораме в Свердловской области ликвидировано

ГУ МЧС: открытое горение на пилораме в Свердловской области ликвидировано
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Фото: t.me/mchs66
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Открытое горение на пилораме в Свердловской области ликвидировано. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 21:29 (19:29 мск. — Ред.) открытое горение на месте пожара в поселке Прогресс ликвидировано», — сказано в сообщении.

Сведений о пострадавших нет.

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Ранее в этот день в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что в поселке Прогресс загорелись пиломатериалы на площади 1,5 тыс. кв. м. Позже площадь пожара увеличилась до 4 тыс. м.

Пожару был присвоен третий ранг сложности, к тушению были привлечены, в частности, более 100 специалистов, а также два пожарных поезда.

Спасатели успели снять угрозу распространения огня со здания на жилые объекты.

Ранее в этот день в поселке Сосьва Свердловской области загорелись отходы деревопроизводства и рядом расположенные строения. На тушение пожара были направлены вертолет и группировка пожарных. Позже стало известно, что огонь уничтожил 50 домов, в поселке ввели режим ЧС.

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