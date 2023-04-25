Livan начнет продажи автомобилей в России в мае

Livan начнет продажи кроссовера X3 Pro в России в мае, а вскоре к этой модели добавятся еще две. Об этом 24 апреля в интервью «Китайским автомобилям» на полях Шанхайского автосалона сообщили в компании.

«В настоящее время <...> Livan X3 Pro завершил процесс сертификации в России. Первая партия автомобилей <...> будет доставлена российским клиентам в мае», — рассказал гендиректор Livan International Дэн Сяодань.

Livan X3 Pro — кроссовер с передним приводом, созданный на основе Geely Vision X3 и Maple Leaf 30X. Мотор авто 1,5 л мощностью 113 л.с. Он работает с пятиступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Цена Livan X3 Pro в КНР составляет от 49,9 тыс. до 67,9 тыс. юаней (590–800 тыс. рублей) в зависимости от комплектации.

В феврале в России появился китайский седан премиум-класса Hongqi H9+. Автомобиль стоит почти 19 млн рублей.

В конце января российские автоэксперты назвали пять удачных китайских автомобилей на российском рынке. В их число вошли Haval Dargo, Geely Tugella, Geely Coolray, Changan Uni-k и Chery Tiggo 8 Pro.