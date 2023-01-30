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Автоэксперты назвали пять удачных китайских автомобилей на российском рынке

Автоэксперты включили Haval в пятерку самых удачных китайских машин на российском рынке
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Марки Haval Dargo, Geely Tugella, Geely Coolray, Changan Uni-k и Chery Tiggo 8 Pro назвали самыми удачными среди китайских автомобилей на российском рынке.

Красное на черном: как едут яркие кроссоверы из Китая
Тест-драйв Chery Tiggo 4 Pro и Geely Coolray Nero

По итогам 2022 года Китай стал лидером среди стран — импортеров легковых автомобилей в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), ввоз новых китайских легковушек за год вырос на 40% и превысил 117 тыс. единиц.

Так, автомобиль Haval Dargo появился на рынке РФ после ухода европейских брендов. Haval не только не закрыл завод в Тульской области, но и добавил на его конвейер новую модель.

Как рассказал «Абзацу» главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, Dargo «имеет право попасть в рейтинг лучших китайских автомобилей, представленных на российском рынке».

Автоэксперт Андрей Трой, в свою очередь, отметил, что машины марки Haval — крепкие, это профессиональный внедорожный бренд.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что Haval является лидером по локализации среди всех китайских марок в России.

У Haval Dargo двухлитровый бензиновый двигатель, передний привод.

Компания Geely уже на протяжении 10 лет является владельцем марки Volvo. По мнению экспертов, слияние пошло китайской марке на пользу. От Volvo у Tugella надежный двигатель внутреннего сгорания, современный интерьер, а также высокие показатели безопасности. В авто — двухлитровый бензиновый двигатель, полный привод.

Модель Geely Coolray тяготеет больше к хетчбэкам, чем к классическим кроссоверам. Она предлагает двухцветное оформление интерьера, что довольно редко встречается в нижнем ценовом сегменте.

«Безусловно, китайские машины стали лучше, но даже самые хорошие китайские машины, как бы они ни назывались — «премиум», «спорт» — по настройке шасси, по ощущению от управления автомобилем не едут так, как едут немецкие машины — Volkswagen, Audi, BMW», — отметил Кудаков.

В машине — бензиновый двигатель объемом 1,5 л, передний привод.

Марка Changan присутствует в России уже десять лет, однако за это время автомобили бренда широкую известность не приобрели. Между тем, большое будущее прочат флагманскому кроссоверу из нового семейства Uni.

«Там множество разных опций и наворотов, и они уже не выглядят как созданные людьми с альтернативной логикой», — отметил Шапарин.

В авто установлен двухлитровый бензиновый двигатель, полный привод.

Chery Tiggo 8 Pro — это флагманский семиместный кроссовер, самый дорогой автомобиль в линейке производителя. В базовой версии предусмотрены двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, ESP, «зимний» пакет, дистанционный запуск двигателя и другие опции.

«Сейчас это машины достаточно серьезные и интересные. Развитие у Chery бешеное», — заключил Трой.

В автомобиле предусмотрен бензиновый двигатель объемом 1,6 л, передний привод.

Ранее в январе сообщалось, что китайская компания Haval вывела на тесты новую модель бюджетного кроссовера М6. Презентация машины намечена на весну 2023 года.

Данная модель автомобиля получила новую оптику, бампер и безрамочную решетку радиатора. М6 по габаритным показателям будет больше, чем модель кроссовера Haval F7, отмечает телеканал «360».

В 2019 году в Тульской области открылся завод по производству автомобилей Haval. Автомобили производятся с учетом запросов российских автолюбителей, отмечает телеканал «Звезда».

Среди инноваций — система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система и системы безопасности, которые сделают всё, чтобы машина не попала в ДТП.

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